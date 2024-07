Balkanska turbofolk zvezda je še dodala, da fižol zagotovo je enkrat na teden, ko je bila majhna, pa ga je jedla vsak dan. »Fižol je najmočnejša hrana na svetu,« je zatrdila, za kar je v komentarjih dobila vrsto pohval, češ, kako prizemljena je. Posnetek, kako uživa fižol, je na tiktoku sicer zbral več kot milijon ogledov in skoraj 50.000 všečkov. »Ko se začnejo hecati z mano, restavracije, suši ... Naj se j..... restavracije in suši in vse drugo. Fižol! Celo življenje jem fižol in ni boljšega, kot sta kruh in fižol. Veš, kaj še obožujem? Mlado čebulo s pekočo papriko in ajvar ...« je za konec pojasnila pevka, ki samo z eno objavo na družbenih omrežjih lahko zasluži tudi po več tisoč evrov.