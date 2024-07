O prepovedi vstopa v Srbijo je umetnik, znan po vlogah iz filmov V deželi krvi in medu v režiji Angeline Jolie, Nečista kri, A Perfect Day ter v srbski seriji Klan, zdaj spregovoril tudi za portal Nova.rs. »Če pravijo, da sem nevaren, potem sem nevaren,« je dejal cinično in dodal, da mu je jasno, zakaj.

»Ne (nevaren) za Srbijo samo po sebi, ampak za nacionalizem. Če vprašate mene, tukaj živita dva popolnoma različna naroda, oba se imenujeta Srbi, a sta si tako različna, da pravzaprav nimata nobene podobnosti. So pametni Srbi in neumni Srbi. Neumni Srbi bolj kot muslimane in Hrvate sovražijo samo pametne Srbe, ki bi jih najraje vse postrelili,« je pojasnil.

»Neumni ljudje sovražijo pametne ljudi, ker ne glede na to, kako neumni so, še vedno vedo, da nikoli ne bodo boljši od teh drugih, in to jih strašno živcira,« je še dejal, potem pa se spravil še na srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki ga je označil za diktatorja in fašista.

»Ne vem, koliko spremljate zunanjo politiko svoje države, a ta človek že leta šikanira celotno regijo, slavi zločine in zločince, ki so njegovi politični mentorji, vodi hladno vojno v moji državi prek svojih proksijev, zelo aktivno sodeluje pri upravljanju 49 odstotkov ozemlja moje države, drži v strahu 3,5 milijona ljudi v moji državi,« je povedal, pri čemer je mislil na Republiko Srbsko, entiteto BiH, in njenega predsednika Milorada Dodika.