Isto se je dogajalo kasneje na različnih proslavah in tudi letos, tako v državnem zboru kot tudi na Kongresnem trgu. Vsi politiki v zadnjem času ta dan zaznamujejo z razglasitvijo plebiscita o samostojnosti 26. decembra 1990 in sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Prav je, da na te pomembne politične odločitve opozarjajo in da opozarjajo tudi na to, da je bil decembra 1989 sprejet zakon o političnih strankah, ki je omogočil izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne, neodvisne in suverene države Republike Slovenije.

Je pa treba povedati, da na slovesnostih, ki jih organiziramo mi iz časov osamosvojitve, tako minister za obrambo kot minister za notranje zadeve in drugi nikoli ne pozabijo na vojne veterane 91. Zavedava se, da se z oddaljevanjem in poglabljanjem zgodovinskega spomina na vojne, napore družbe in njihove tragične posledice briše tudi zavedanje o pomenu vseh, ki so v teh vojnah sodelovali. Nič drugače se ne dogaja z nami, ki smo sodelovali v vojni za našo samostojnost. Vendar ne pozabimo, da so le tisti, ki so v vojni sodelovali, lahko avtentične priče zla, ki ga prinaša vsaka vojna.

Tudi zaradi navedenega smo v obeh veteranskih organizacijah »prerasli« klasično razumevanje nalog in poslanstva vojnih veteranov. Delujemo kot politično nepristranski organizaciji vojnih veteranov, katerih člani kot prostovoljci opravljajo številne naloge, sodelujemo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, zbiramo humanitarno pomoč za prizadete v naravnih nesrečah in še bi lahko naštevala.

Pomen akcije Sever

Pri tem pa visoki predstavniki države in politiki zavestno ali zaradi nevednosti pozabljajo tudi na nekatere druge zelo pomembne aktivnosti slovenske milice in teritorialne obrambe, ki so pomembno vplivale na razvoj demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji v osemdesetih letih. Najmanj kar bi morali politiki omenjati, je akcija Sever, s katero je bil preprečen tako imenovani »miting resnice« in je takratna slovenska oblast in predvsem slovenska milica ob sodelovanju vseh drugih, ob podpori slovenskih državljank in državljanov, Beogradu zelo jasno povedala in pokazala, da bomo sami skrbeli za ustavno in javno varnost Republike Slovenije in za varnost naših državljank in državljanov. Če milica in organi za notranje zadeve konec novembra 1989 ne bi preprečili »mitinga resnice«, s katerim so Miloševićevi privrženci želeli v Sloveniji izsiliti izredne razmere in zamenjati legitimno slovensko oblast, kot so to storili na Kosovu, v Črni gori in Vojvodini, ne bi bila konec leta 1989 sprejeta nova volilna zakonodaja in ne bi bile izvedene prve neodvisne volitve v letu 1990 in vse drugo ne bi potekalo tako, kot je, na poti k samostojni Sloveniji. To mnogi politiki in tisti, ki so na oblasti, pozabljajo.

Če so politiki kot slavnostni govorniki tako natančni pri opisovanju svojih zaslug za samostojno Slovenijo, je prav, da jih vojni veterani 91 spomnimo, da smo se v osemdesetih letih in prej intenzivno pripravljali za primer neposredne vojne nevarnosti in za primer vojne v Sloveniji. Ena od pomembnih sprememb je bila v letih 1967 in 1968, ko sta milica in teritorialna obramba prešli v republiško pristojnost in smo s tem dobili »slovensko vojsko in slovensko milico«.

Milica je bila organizirana kot Posebna enota milice, ki je imela 1391 pripadnikov, in kot Vojaška enota milice, ki je imela preko 8000 pripadnikov skupaj z rezervnimi miličniki. In pomembno je vedeti, da so se v osemdesetih letih miličniki in rezervni miličniki usposabljali tudi za primer neposredne vojne nevarnosti in za primer vojne. Teritorialna obramba pa se je pripravljala in usposabljala kot oborožena sila Slovenije v primeru posega v slovensko suverenost, neodvisnost in samostojnost. In zanimivo je prebrati v Nedeljskem dnevniku dne 19. 6. 2024, da je na slovenski strani v vojni sodelovalo le 200 pripadnikov milice (čeprav jih je bilo preko osem tisoč), 5000 lovcev, da je teritorialna obramba zasedla vse mejne prehode, zajela 4693 pripadnikov JLA in 139 pripadnikov zvezne milice, slovenska milica pa pri tem po mnenju pisca ni sodelovala; ve pa se, da so bili miličniki na vseh mejnih prehodih in da so organizirali in bili odgovorni za sprejem vojnih ujetnikov.

Slovenska milica in organi za notranje zadeve so ob podpori takratne slovenske oblasti uspešno zavrnili kar nekaj pomembnih nesprejemljivih zahtev takratne jugoslovanske politike. Tu naj omeniva zahtevo za razširitev mejnega pasu s 100 metrov na 1000 metrov, v izrednih razmerah na 5000 metrov, zahtevo po enotni uniformi miličnikov v Jugoslaviji, zahtevo po enotnem informacijskem sistemu v Jugoslaviji, da ne naštevava vsega. Slovenska milica in organi za notranje zadeve, pa tudi teritorialna obramba, so se vsega tega zavedali in predvidevali, kam cilja jugoslovanska oblast.

Zapostavljeni veterani 91

Dan državnosti so lahko razglasili politiki 25. junija 1991 in lahko vse to opisujejo in se hvalijo. Ob tem pozabljajo, da so na Primorskem, Notranjskem in severnem Primorskem že 26. junija, na ostalih območjih Slovenije pa v zgodnjih jutranjih urah 27. junija, morali državnost obraniti in zavarovati takratni miličniki in teritorialci ter mnoge zavedne državljanke in državljani v vojni za Slovenijo. Če tega vojni veterani 91 ne bi storili, se resno sprašujeva, kdaj bi lahko slavnostni govorniki govorili slovenskim državljankam in državljanom ob dnevu državnosti in tudi ob drugih državnih praznikih.

Tudi letos se je zgodilo, da so v prvi in drugi vrsti sedeli le predsedniki oziroma predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, v naslednjih vrstah pa mnogi drugi, tudi zelo mladi, vojni veterani 91 pa so v veteranskih oblekah sedeli ponovno daleč za njimi. Zato so jih nekateri upravičeno spraševali, ali je njihovo mesto na državni proslavi res zadaj ali sodijo v ospredje, saj so bili v vojni za samostojno Slovenijo v prvih vrstah.

Zato bomo vojni veterani 91 tudi naprej opozarjali politike na nerazumen molk slavnostnih govorcev ob dnevu državnosti o vojnih veteranih vseh časov, in to v času, ko se vojnim veteranom sistemsko krčijo pravice, ki jih skoraj ni več vredno omenjati. V sodobnih družbah politika ravna drugače, saj ne pozabljajo na vlogo vojnih veteranov tudi takrat, ko gre za uveljavljanje ali ohranjanje njihovih pravic. Upam, da bosta vlada oziroma ministrstvo za obrambo v kratkem vložila zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih ter popravila krivice do vojnih veteranov in odpravila sistemsko krčenje pravic vojnim veteranom.

Govoriti na proslavah le o prihodnosti in se ne ozirati na preteklost je velika napaka. Zato ponovno in še enkrat – prihodnost korenini v preteklosti! Ne pozabimo nanjo in na prispevek tistih, ki so v celotni zgodovini uporništva naroda z orožjem branili in obranili svojo domovino. Vojni veterani 91 se bomo tudi vnaprej postavili v bran sožitju, miru in blagostanju slovenskega naroda ter za to, da se uresničijo vrednote, za katere smo se borili v vojni za samostojno, neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo.

Misliva, da smo ponovno v obdobju, ko bomo morali vojni veterani zopet sami dokazovati, kakšno vlogo smo imeli pri osamosvojitvi Slovenije, saj politiki vidijo le svoj prispevek pri tem. Vsa pohvala jim za vse storjeno pred 26. 6. 1991, ne smejo pa pozabiti, da smo morali prav vojni veterani od 26. 6. 1991 z orožjem obraniti njihove odločitve in odločitve slovenskega naroda in da smo se za to v milici in teritorialni obrambi intenzivno pripravljali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Zato moramo že danes te vrednote bolj aktivno prenašati na mlade in tiste, ki že sodelujejo v naših organizacijah in niso vojni veterani, so pa pripravljeni vrednote vojnih veteranov vseh časov in domoljubje še naprej negovati in ohranjati v opomin tistim, ki so povzročali mnogo gorja slovenskemu narodu, in v zahvalo tistim, ki jim je v moriji 20. stoletja uspelo v različnih zgodovinskih obdobjih in dokončno leta 1991 zagotoviti neodvisno, enotno, samostojno in suvereno Republiko Slovenijo.

Zato spoštovani visoki predstavniki države in politiki, če že ne zmorete kaj več narediti za vojne veterane, vsaj na proslavah, ki so vezane na državnost, neodvisnost, samostojnost in suverenost, omenite prispevek vojnih veteranov 91 k temu, da imamo samostojno Republiko Slovenijo. Zavedajmo se, da je bila naša vojna najprej dobljena na bojnem polju in šele nato za pogajalsko mizo.

Dr. TOMAŽ ČAS, predsednik ZPVD Sever

Generalmajor LADISLAV LIPIČ, predsednik ZVVS

