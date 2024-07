#portret Kdo je Keir Starmer, novi britanski premier

Kaj vse je moral o sebi prebrati ali slišati 61-letni novi britanski premier Keir Starmer ne samo v zadnjih nekaj tednih volilne kampanje, ampak tudi v zadnjih štirih letih, odkar je prevzel krmilo laburistične stranke in jo povedel v zmagovito politično sredino! Konservativni politiki in njim naklonjen večinski desničarski tisk so trdili, da je enigma in da nihče ne ve, kaj v resnici zastopa. Bil naj bi preresen, dolgočasen in nekarizmatičen samooklican socialist, ki da bo drastično povišal davke premožnih Otočanov in nacionaliziral vse, kar bo lahko. Konservativci so tudi trdili, da obljublja, da bo spremenil Britanijo, ne pove pa, kako jo bo spremenil.