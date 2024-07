Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je zaprt vozni pas za Logatcem proti Ljubljani, obvešča Prometno-informacijski center.

Nastal je daljši zastoj, pot pa se podaljša za več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Postojno in Vrhniko, kjer prav tako že nastajajo zastoji.

Hvala gasilcem in vozniku👏👏:Med Logatcem in Vrhniko je namreč zagorelo na tovornem vozilu z električnimi vozili 🤦 Dve taki izjemi in lahko bi prišlo do katastrofe večjih razsežnosti, zato smo hvaležni, da so fotografirane na drugih lokacijah ob drugem času‼️😡 pic.twitter.com/23t9Y2Xbua