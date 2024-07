Hotel Danieli Benetke

V enem najznamenitejših beneških hotelov boste zadnji dan junija spali za najmanj 2300 evrov in za največ 7500 evrov. Za ta denar bi verjetno že lahko preizkusili posteljo, v kateri sta imela spolne odnose šarmantni James Bond in prelepa Holly Goodhead, torej Roger Moore in Lois Chiles, v filmu bondovske serije Moonraker iz leta 1979. V Danieliju sta prespala tudi Johnny Depp in Angelina Jolie v romantični kriminalki Turist iz leta 2010, in to v apartmaju, kjer sta nekoč živela tudi genialna Marcel Proust in Honoré de Balzac. Osnovno strukturo stavbe v neposredni bližini Trga sv. Marka so postavili že konec 14. stoletja, zgradila jo je beneška družina Dandolos. Najpomembnejšo obnovo je doživela leta 1882, ko jo je najel, potem kupil in preuredil v hotel Giuseppe Dal Niel iz Furlanije, znan kot Danieli. Hotel, ki ga ves čas po malem adaptirajo, velja za najzanimivejšo, najbolj uglajeno in zelo starinsko urejeno zgradbo v mestu. V njem so ob omenjenih superuspešnicah posneli še kakšnih deset pomembnih filmov, tudi kulinarično uspešnico Kdo ubija velike evropske kuharje? z Georgeem Segalom in Jacqueline Bisset v glavnih vlogah.