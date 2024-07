Ljubezen v Queensu: Vilma in João

Vilmo Kračun in Joãa Crisóstoma spoznam ob kavi v skupnostnem prostoru slovenske cerkve na Manhattnu. Ko se jima predstavim in povem, kaj počnem v New Yorku, mi João reče: »Danes boš na kosilu pri naju!« Čez nekaj minut se že vozimo proti njuni hiši v Queensu, ob tem pa si lahko na hitro ogledam znamenitosti Manhattna. Najbolj me osupnejo visoki in ozki nebotičniki, Vilma se zasmeje in reče: »Pravijo jim cigarete!« Povesta, da se povsod vozita z avtomobilom, saj podzemna železnica ni prilagojena za starejše ljudi, hkrati pa je po njuno lahko tudi nevarna in nikoli ne veš, na koga boš naletel.