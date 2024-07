Šmugleraj

Ko so prišli Kitajci, so najprej zaklenili omarice z orodjem, je rekel in prisedel. Videl je, da ga gledam nekoliko postrani. Čudilo me je, kako mu je v tako kratkem času uspelo priti na slikanje kolena. Njegova nesreča, ovinek levo, motor naravnost, ki se je sprva zdela nenevarna, mu je vendarle prinesla bolečine v kolenu, zaradi katerih je težko hodil in bil še vedno nesposoben za delo. Potrebna je bila magnetna resonanca. To pa lahko traja.