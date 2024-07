Pričakovanja so bila, da bo zvezdniški spopad na vrsti v finalu. A glede na dogajanje na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Pireju, je slovenska reprezentanca lahko zadovoljna, da se je sploh prebila v polfinale. Po spremembi urnika se bosta gostiteljica Grčija in Slovenija ter zvezdnika iz lige NBA Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić udarila na jutrišnji prvi tekmi ob 16.30. V drugem polfinalu se bosta ob 20. uri merili Hrvaška in Dominikanska republika.

Sekulić: Imamo svoje načrte

Po klavrni predstavi proti Hrvaški je Slovenija proti Novi Zelandiji strnila vrste in skoraj prišla do prvega mesta v skupini A. A je v isti sapi potrebno poudariti, da so se v igri selektorja Aleksandra Sekulića znova kazale stare bolezni, ki pa jih utrujeni Novozelandci niso uspeli kaznovati. »Tekma proti Novi Zelandiji je bila za nas na življenje ali smrt. Ko ti voda teče v grlo počiš ali reagiraš. Igralci so zdržali pritisk in reagirali na pravi način. Vesel sem, da se je pokazal tudi moštveni duh, kar je dobra popotnica za naprej. Prišli smo do pričakovane vstopnice za polfinale, zdaj pa nas čaka najtežja naloga na turnirju,« je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Čeprav je prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić po prihodu v Pirej poudaril, da šteje samo uvrstitev na olimpijske igre, pa je jasno, da s soigralci to pot ne bo v vlogi favorita. Grčija je sestavila izjemno močno zasedbo. Ob Giannisu Antetokounmpu, ki je lahko tekmo proti Egiptu izpustil in se spočil za Slovenijo, je kopica evroligaških igralcev, ki je navajena igranja na najvišji ravni. Luksuz, ki ga selektor Sekulić niti približno nima. Ob zvezdniku Milwaukeeja najbolj izstopajo Nick Calathes na mestu organizatorja igre, v bližini košev Kostas Papanikolaou, kot naturalizirani igralec branilec Thomas Walkup in pod košema 217 centimetrov visoki Georgios Papagiannis ter Konstantinos Mitoglou (210 cm). Za nameček bodo imeli gostitelji turnirja glasno pomoč polne dvorane Miru in prijateljstva, ki sprejme dobrih 11.000 gledalcev.

#mojtim oddelal današnji trening in se že pripravlja na jutrišnji odločilni obračun proti Grkom. ⚡️@telemachsipic.twitter.com/HtjrroNBFI — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 5, 2024

Če se je Slovenija pošteno namučila, da je prišla do polfinala, se je Grčija sprehodila do prvega mesta v skupini B in pri tem porabila precej manj moči in energije. Najprej je s 109:82 ugnala Dominikansko republika, nato pa s pol moči s 93:71 še Egipt.

»Veselimo se dvoboja z Grčijo. To bo poslastica za košarkarske sladokusce. Obe ekipi imata isti cilj, to je uvrstitev na olimpijske igre. Resda so Grki pred več kot 10.000 glavo množico glasnih navijačev v prednosti, vendar tudi mi imamo svoje načrte, ki jih lahko dosežemo, če bomo pokazali pravi obraz,« ocenjuje Sekulić, Luka Dončić pa sporoča, da s soigralci verjamemo v presenečenje.

Dončić proti idolu

Zasedbi Grčije s klopi poveljuje eden najboljših evropskih organizatorjev igre vseh časov Vasilis Spanoulis. Njegovo igro je močno občudoval tudi Dončić. »Bil je moj idol. Zaradi njega sem nosil številko sedem, zdaj pa dve sedmici,« je slovenski as priznal pred časom.

Grčija pod Spanoulisom igra odlično, krasi pa jo tudi agresivna igra v obrambi. »Luka Dončić je v prvi vrsti izjemna oseba, ki je vzor mladim po celem svetu, hkrati pa eden od najboljših košarkarjev na svetu. Vsi vemo, česa je sposoben, zato bo naša naloga, da ga ustavimo z ekipno obrambo, tako da ne bo mogel razigravati soigralcev, ki so lahko zelo nevarni, če nisi pozoren in zbran,« je povedal Vasilis Spanoulis, ki bo šele pred tekmo izvedel, ali bo lahko računal na Kostasa Antetokounmpa, ki si je proti Egiptu poškodoval koleno. Do zadnjega trenutka bržkone tudi ne bo jasno, ali bo pri Sloveniji za igro nared Aleksej Nikolić, ki je zaradi težav s stegensko mišico izpustil tekmo proti Novi Zelandji.