Aktivno odsotni

Pred kratkim sem bil posredno vpleten v spor prodajalke in nakupovalke na blagajni veleblagovnice. Spor sem, recimo temu, pomagal zanetiti, ko sem se začel pričkati z nasršeno mladenko, ki je stala v vrsti za menoj in me obtožila, da moji izdelki zavzemajo preveč prostora na tekočem traku in da sem zato sebičnež, ki ne razmišlja o drugih.