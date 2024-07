»Za podpis tega sporazuma je bil že skrajni čas, saj ne moremo večno odrekati pravic državljanom, čeprav smo to storili z malo stisnjenimi zobmi,« je podpis sporazuma komentiral Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Ob tej priložnosti je pohvalil in se zahvalil vladni strani, ki je prišla sindikatom naproti s sporazumom, ki je bil sprejemljiv za obe strani. »Moram pa povedati, da smo laže prišli do odločitve za stavko, kot pa do tega sporazuma,« je povedal Verk. Sporazum bo v ponedeljek objavljen v uradni listu. Čeprav bi za formalni zaključek stavke morali počakati do dne po objavi, bodo upravne enote nemoteno delovale že isti dan. Verk je sicer posvaril, da je ostalo veliko zadev, ki niso bile urejene med stavko, zato na ta dan pričakujejo velika gneča. Svetuje, da se razen v nujnih primerih opravkom na upravni enoti izognete.

Minister: Stavka uslužbencem ni bila prijetna

Tudi minister Props je pohvalil pogajalce na obeh straneh. »Prišli smo do točke, ko lahko ugotovimo, da je stavka na upravnih enotah zaključena in da bodo državljani dobili storitve, ki jih država zagotavlja na upravnih enotah. Prepričan sem, da so tudi zaposleni doživeli olajšanje, saj je njihovo poslanstvo, da izvajajo storitve, in stavka jim ni bil prijetna,« je ob podpisu povedal Props, ki se je v zadnjih mesecih intenzivno srečeval z načelniki upravnih enot po državi. Minister je še dodal, da sta podpis in vsebina sporazuma prvi korak dolgoročni ureditvi razmer na upravnih enotah. V sporazumu so se zavezali k ustanovitvi dveh delovnih skupin. Ena bo skrbela za določitve prejemnikov dodatka za uspešnost, druga pa za kriterije in pogoje izplačevanja tega dodatka. V stavkovnem sporazumu so določena tudi zagotovila glede vrednotenja dela zaposlenih v okviru prihajajoče plačne reforme.

Sindikati: S stavko smo se povezali

Med sindikati in ministrstvom je bilo v zadnjih mesecih večkrat tudi napeto. Obe strani sta se ob podpisu zdeli vidno olajšani, še posebej Dragan Stanković, predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni. »S stavko smo se zaposlenih vseh upravnih enot bolj povezali in upam, da bomo to sodelovanje in povezanost nadaljevali,« je povedal Stanković in še enkrat pojasnil razloge za stavko: »Dogaja se nam, da zaposleni odhajajo, število teh odhodov pa je celo presegalo število prihodov. Nastal je začaran krog, ki smo ga želeli presekati,« je še povedal sindikalist, ki je prav tako pritrdil ministru, da se urejanje razmer na upravnih enota šele začenja. »S stavko smo opozorili, da upravne enote niso nekaj samoumevnega, ampak je to sistem, v katerega je potrebno vlagati. Upam, da bo stavka na dolgi rok tudi državljanom prinesla pozitivne posledice,« je zaključil Stanković.