Če želijo Angleži v polfinale, bodo morali pokazati več, kot so doslej, ko so v predtekmovanju komaj premagali Srbijo (1:0), remizirali z Dansko (1:1) in Slovenijo (0:0) ter v osmini finala šele po podaljšku izločili Slovaško (2:1), potem ko so še v 94. minut zaostajali 0:1 in so bili tik pred izpadom. Rešil jih je z golom v 95. minuti Jude Bellingham, ki pa je proslavljal tako, da se je prijel za mednožje. Bil je v nevarnosti, da ne bo smel igrati v četrtfinalu, a ga je Uefa kaznovala le z denarno kaznijo 30.000 evrov.

Proti angleškemu selektorju letijo tudi kozarci

Selektor Gareth Southgate in igralci so pod hudim udarom kritik. S tribun jim žvižgajo, proti njim letijo kozarci in drugi predmeti. Angleški navijači nestrpno čakajo, kdaj bodo zvezdniki, ki jih mrgoli v ekipi, dvignili formo in zaigrali tako, kot so v to počeli v klubskih dresih. »Izjemne predstave Švice zame niso presenečenje. Že nekaj časa imajo sistem igre, zaradi katerega jih nihče ne spravi v podrejen položaj. Ko branijo vodstvo, je njihova igra odlično organizirana in težko jih je prebiti. Svojo kakovost so pokazali proti Nemčiji in Italiji ter pred tem v ligi narodov,« pravi angleški selektor Gareth Southgate.

Švica je razigrana in hit prvenstva. V predtekmovanju je premagala Madžarsko (3:1) ter remizirala s Škotsko (1:1) in Nemčijo (1:1), v osmini finala pa nadigrala in ponižala Italijo (2:0). S tem so izenačili svojo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih, saj so bili v četrtfinalu tudi na prejšnjem šampionatu, ko so jih nato po enajstmetrovkah izločili Španci. Moč Švice je ekipni duh. Vse niti igre ima v rokah 31-letni kapetan Granit Xhaka, ki je imel nekaj težav s poškodbo, a bo nared za tekmo. »Kar smo pokazali doslej, je bilo odlično. Užitek je gledati ekipo na igrišču. Poznamo prednosti in slabosti tekmeca, a vam zagotavljam, da bo Švica pripravljena na obračun z veliko Anglijo. Če primerjamo tržno ceno ekip, je razlika očitrna, a ni nobenega razloga, zakaj jih je bi premagali. Ne bomo se osredotočili le na največje zvezdnike Anglije, ampak na vse igralce, saj lahko gol dosežek kdorkoli,« je samozavesten selektor Švice Murat Yakin, ki ima največ zaslug za razigranost ekipe na zelenici, saj je našel ravnovesje med napadom in obrambo.

Nizozemci dvigujejo formo, Turki so evforični

Nizozemci so v izločilne boje napredovali šele s tretjega mesta, potem ko so v skupini premagali Poljsko (2:1), remizirali s Francijo (0:0) in izgubili z Avstrijo (2:3), nato pa navdušili v osmini finala proti Romuniji (3:0). Nizozemci igrajo na pogon golov napadalca Codyja Gapkoja, ki je na turnirju dosegel že tri zadetke in ga primerjajo z Arjenom Robbnom. »Če bomo zadržali nivo igre, kakršno smo pokazali proti Romuniji, lahko gremo vse do finala. Ker smo Nizozemci, moramo igrati lep in napadalen nogomet, a na vsi vemo, da je na koncu najpomembnejši izid,« je napovedal selektor Nizozemske Ronald Koeman.

Turke v domovini in njihove rojake po vsem svetu je zajela nogometna evforija. Potem ko je v skupini premagala Gruzijo (3:1) in Češko (2:1) ter izgubila s Portugalsko (0:3), v napeti tekmi osmine finala presenetljivo izločila Avstrijo (2:1). V Berlinu vlada prava nogometna vročica, saj v njem živi največja turška skupnost v Nemčiji, ki šteje več kot 200.000 ljudi. Tekma ima oznako visokega tveganja, zato so v nemški prestolnici poostrili varnostne ukrepe. Dogodek bo varovali kar 3000 policistov.

Turčija bo tekmo odigrala brez Meriha Demirala, z dvema goloma junaka zmage proti Avstriji. Oba zadetka je proslavil z volčjim pozdravom, ki ga pripisujejo turškim desničarskim ekstremistom – skupini Ülkücü, zato ga je Uefa kaznovala s prepovedjo nastopa na dveh tekmah. »Sanjamo o finalu. Če imaš sanje, se za uspeh tudi motiviraš. Tekme se moramo ločiti na enak način kot z Avstrijo. Nizozemska ima odlične igralce, poznam njihov lep nogomet, saj sem v tej državi rodil in igral. Taktično in tehnično so izjemna ekipa, vedno so nevarni, a v nogometu je vsak premagljiv. Mi smo pripravljeni in optimistični,« je napoved turškega reprezentanta Orkana Kökcüja, ki je bil rojen na Nizozemskem in igral za njene mlajše selekcije.