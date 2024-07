Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali: Najbolj nevarne prihajajo od daleč

Zahodna civilizacija se z migracijami te čase ubada bolj intenzivno, kot se je kdaj prej, tako takrat, ko gre za ljudi, kot v primerih, ko gre za rastline, žuželke, glive ali živali. Številke so v porastu. Če te čase 281 milijonov ljudi živi zunaj države, v kateri so se rodili, je to 128 milijonov več kot leta 1990 oziroma trikrat več kot leta 1970. Podoben trend lahko opazimo tudi pri tujerodnih vrstah.