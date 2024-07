Od doma so jih odvedli 15. maja 1944, dva meseca kasneje, potem ko so bili zaprti na Reki in v Trstu, so jih odpeljali v Auschwitz. Njihov »greh« je bil ta, da sta bila njegov oče in ded v partizanih. Mandić pravi, da bi se jim moral pridružiti tudi preostanek družine, a je bila veza žal pretrgana, Reka pa blokirana.

O svojem življenju v taborišču je Mandić kasneje napisal knjigo, že več desetletij pa o zločinskem značaju nacifašističnega totalitarizma predava mlajšim generacijam na Hrvaškem in v Italiji.

Na vprašanja, kako je preživel v zloglasnem taborišču, Mandić odgovarja, da je največjo vlogo, po njegovem mnenju kar v 80 odstotkih primerov, igrala sreča, naključja, 15 odstotkov zaslug ima materina ljubezen, ki ga je držala pokonci tudi takrat, ko so ju ločili, 5 odstotkov zaslug pa pripiše lastni vzdržljivosti.

Svojevrstnemu srečnemu naključju gre pripisati tudi to, da je zbolel in da so ga premestili v bolnišnico, kjer je imel spet srečo, da ni bil dvojček, na katerih je zloglasni zdravnik Josef Mengele izvajal svoje zločinske poskuse.

Rdeča armada je taborišče osvobodila v noči s 26. na 27. januar 1945, toda Oleg je zaradi hude zime skupaj z babico in mamo še nekaj časa ostal v taborišču, ki ga je zapustil kot zadnji otrok.