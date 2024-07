Po maturi se je šolala za laborantko v splošni bolnišnici na Dunaju, nato je študirala psihologijo in leta 1983 zaključila študij teologije. Danes je Salzerjeva psihoterapevtka in evangeličanska duhovnica, v širši javnosti pa je znana predvsem kot pobudnica in ustanoviteljica gibanja Omas gegen Rechts ​(Babice proti skrajni desnici).

Gibanje je nastalo na družbenem omrežju facebook leta 2017, mesec dni pred tem, ko je na Dunaju zaprisegla koalicija Ljudske stranke in Svobodnjaške stranke pod taktirko kanclerja Sebastiana Kurza, za katerega Salzerjeva pravi, da je vse kaj drugega kot demokrat.

Ime je izbrala skupaj s prvimi članicami gibanja, med katerimi je tudi znana novinarka in nekdanja dopisnica avstrijske televizije ORF iz Moskve Susanne Scholl, s katero sta kasneje družno prevzeli vodenje gibanja. V mesecu dni se je avstrijski skupini na družbenem omrežju in na ulici pridružilo 3000 babic. V nekaj mesecih se je gibanje razširilo na vse nemško govoreče države in babice privabilo na ulice, kjer demonstrirajo proti desnemu zasuku v družbi in se borijo za človekove pravice, strpnost do beguncev ter pravice žensk.

Protidesničarske babice danes delujejo in protestirajo v Avstriji, Švici, na južnem Tirolskem in v več kot 70 mestih v Nemčiji. Časopis Berliner Zeitung celo trdi, da je v državi aktivnih okoli 100 regionalnih skupin, nemški tednik Spiegel jih je označil za največje žensko gibanje v nemško govorečem prostoru in ocenjuje, da ima gibanje več kot 30.000 članic. Letos aprila je potekal prvi evropski forum, katerega cilj je bil, da se babice mednarodno povežejo.

Antifašistične babice namreč pravijo, da je njihova naloga ohraniti demokracijo tudi za njihove vnukinje in vnuke, da jih nekega dne ne bodo spraševali, zakaj niso storile ničesar, ko se je evropska družba sama ustrelila v koleno in nasedla skrajnim desničarjem.