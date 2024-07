Ob tem se je vedno spomnil besed svoje babice, ki mu je rekla, da je »vsak neuspeh brca v zadnjico, zaradi katere se premakneš naprej«.

Ta nasvet ga spremlja še danes kot uspešnega poslovneža, ki se zaveda, da lahko dober podjetnik postane tisti, ki dela napake in se iz njih uči. Svojo poklicno kariero je začel v družinskem podjetju, ki ga je ustanovila njegova mama, inženirka strojništva, skupaj s pokojnim soprogom, v katerem so izdelovali stroje. Že takrat so odprli tudi proizvodno podjetje v Bosni in Hercegovini. A Pero je hotel uresničiti svoje sanje iz otroških let, ko mu je sredi osemdesetih njegovo prvo kolo​ BMX, s katerim se je v Zadru vozil v šolo in na obisk k babici, podarilo občutek svobode in neodvisnosti. Ustanovil je podjetje Ruff Cycles in začel oblikovati dizajnerska kolesa, ki jim je pozneje dodal še električni pogon. Danes so njegova kolesa priznana in cenjena znamka, ki jih za svojo družino kupuje celo nogometna zvezda Cristiano Ronaldo. Večji del jih proizvedejo v Travniku v Bosni in Hercegovini, izvažajo pa po vsem svetu, tudi v ZDA, kjer ima podjetje od leta 2019 svojo podružnico.