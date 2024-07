»Doma je bila reka, iz katere smo prinesli vodo, le nekaj sto metrov oddaljena, tam pa je bilo potrebno pravo potovanje, da so ljudje napolnili zaloge z vodo, pri čemer je bila njena slaba kvaliteta še večji problem,« se blatne brozge, ki je bila dosegljiva v njenem študentskem domu, spominja Koigijeva. A prav ta umazana voda jo je usmerila v njen prvi projekt, ko je, najprej za svoje potrebe, potem pa še za svoje prijatelje, začela izdelovati cenovno dostopne filtrirne sisteme in razmišljati o tem, kako bi bilo mogoče zagotoviti pitno vodo v časih, ko se na dosedanje vodne vire ne gre več zanesti.

Ob tem se je porodila ideja, da bi generatorje, ki kondenzirajo vodo iz atmosfere, prilagodila danostim in potrebam v njenem okolju, in nastali so prvi prototipi. Našla je partnerja v Indiji, katerega naprave so bile robustne, lahko prilagodljive in jih je bilo mogoče tudi precej enostavno upravljati, v sklopu programa zagonskih podjetij pa je skupaj s kanadsko okoljsko znanstvenico Anastazijo Kašenko in naložbenico Clare Sewell ustanovila socialno podjetje Majik Water, katerega cilj je s pitno vodo oskrbeti tudi lokalne skupnosti, ki niso priključene na električno omrežje. Danes njihove naprave zagotovijo 200.000 litrov pitne vode na mesec.