Agencija Serena Production & Casting, ki se ukvarja z iskanjem statistov za serije in filme, je na svojem Facebook profilu objavila oglas, s katerim iščejo statiste za igrano-dokumentarno serijo in film o rimskem cesarju Dioklecijanu. »Želimo prikazati razuzdano življenje v rimskem času. Iščemo več žensk in moških, ki so pripravljeni simulirati spolni odnos z enim ali več partnerji. Oblečeni pa bodo le v tangice ali spodnjice za spanje,« piše v oglasu.

Po pisanju portala Index.hr naj bi honorar za igranje v množičnih prizorih spolnosti znašal 600 evrov. Ob tem so pri Indexu neuradno izvedeli, da naj bi šlo za projekt hrvaške javne televizije HTV, a odgovore z javne televizije še čakajo. Zanimivo branje je ne le oglas, ampak tudi komentarji pod njim.