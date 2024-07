Demirala tako ne bo v Berlinu na sobotni četrtfinalni tekmi proti Nizozemski in tudi ne na polfinalni, če se bo njegova ekipa tja uvrstila.

Po svojem drugem golu v Leipzigu 2. julija je Demiral z obema rokama oblikoval znak in simbol »Sivih volkov« ob zmagi z 2:1 v osmini finala proti Avstriji. Podporniki desničarskega ekstremističnega gibanja Ülkücü, ki ga nadzoruje Zvezni urad za varstvo ustave v Nemčiji, so znani kot Sivi volkovi. V Turčiji je skrajna nacionalistična stranka MHP njen politični predstavnik in partner v zavezništvu z islamsko konservativno stranko AKP predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Demiral je pojasnil, da je tak način praznovanja povezan z njegovo turško identiteto. Aktivisti za človekove pravice so tak način proslavljanja kritizirali.

Uefa je sporočila še, da je kaznovala angleško zvezo z 10.000 evri kazni zaradi nešportnega obnašanja njenih navijačev, z dodatnimi 1000 evri zaradi prižiganja bakel, angleški reprezentant Jude Bellingham pa bo moral zaradi nešportnega obnašanja plačati 30.000 evrov, obenem pa je dobil pogojno kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi v dobi leta dni. Vse omenjeno se je zgodilo na tekmi Anglije in Slovaške 3. julija.