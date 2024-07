Starmer je ob sprejemu premierskega položaja podal nagovor na Downing Streetu. V svojem prvem govoru kot predsednik vlade je pohvalil delo svojega predhodnika in dodal, da so ljudje na volitvah izglasovali spremembe.

Naznanil je »novo dobo« politike, ki da se vrača v javno službo. Poudarja, da je njihovo delo nujno. »To bo vzelo nekaj časa, a delo za spremembe se začenja nemudoma. Ne dvomite, prenovili bomo Veliko Britanijo,« je zagotovil.

Obljubil je, da bo njegova vlada služila vsem, ne glede na to, koga so volili. »Najprej država, potem stranka,« je zagotovil. »S spoštovanjem in ponižnostjo vas vse vabim, da se pridružite tej vladi z nalogo narodnega preporoda,« je dejal.

Dejal je, da se veseli sodelovanja z njim pri nadaljnji krepitvi dvostranskih odnosov in nadgradnji sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom.

»Čestitke Keir Starmer ob vašem imenovanju za predsednika vlade Združenega kraljestva. Veselim se sodelovanja z vami pri nadaljnji krepitvi naših dvostranskih vezi in nadgradnji sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom,« je prek vladnega profila na omrežju X sporočil Golob.

Prime minister 🇸🇮 Robert Golob: Congratulations @Keir_Starmer on your appointment as the UK PM. Looking forward to working with you to strengthen even further our bilateral ties and upgrade cooperation between the EU and the UK. @SLOinUK