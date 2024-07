Odkar se je po prvem soočenju kandidatov za ameriškega predsednika na Bidna vsul plaz kritik in so se pojavili pozivi k njegovemu odstopu od kandidature oziroma zamenjavi, so njegovi nastopi še toliko bolj pod drobnogledom tamkajšnjih medijev. New York Times tako poroča, da je Biden v zadnjem času opravil številne televizijske in radijske intervjuje, a se je pri svojih odgovorih velikokrat zmotil in se zapletal.

Težave je imel na radiu WURD s sedežem v Filadelfiji, ko je začel jecljati, medtem ko je poskušal povedati, da je ponosen na prvega temnopoltega predsednika Baracka Obamo, dejal pa je, da je podpredsednik predsednika Baracka Obame. V intervjuju se je tudi pohvalil, da je imenoval prvo temnopolto podpredsednico ZDA.

O tem je govoril tudi na nastopu v oddaji »The Earl Ingram Show«, ki je namenjena temnopoltim poslušalcem v Wisconsinu, a se predvaja tudi po vsej državi. Med intervjujem je govoril nemirno in se trudil poiskati primerne besede. Dejal, da je ponosen, da je imenoval prvo temnopolto predsednico, ki služi temnopoltemu predsedniku.

V nekem drugem intervjuju je tudi zatrdil, da je bil prvi predsednik, izvoljen po vsej državi Delaware. Čeprav bi moral reči, da je bil prvi katoličan, ki je bil izvoljen povsod po tej državi. Ob tem pa je z občudovanjem govoril tudi o katoliku Johnu F. Kennedyju.

Tudi na včerajšnjem dogodku v Beli hiši, ko je pripravil piknik za aktivne pripadnike ameriške vojske, mu ni šlo najbolje. Zapletel se je že, ko je začel z zgodbo o nekdanjem predsedniku Donaldu Trumpu. »Eden od naših kolegov, nekdanji predsednik Donald Trump,« je začel in hitro dodal, da verjetno tega v nobenem primeru ne bi smel reči.

Na pozorno spremljanje Bidnovih intervjujev se je odzval tudi tiskovni predstavnik njegove predsedniške kampanj Ammar Moussa, ki je kritiziral medije, da namenjajo preveč pozornosti Bidnovim napakam in da dostikrat iščejo dlako v jajcu, čeprav je jasno, kaj je želel predsednik povedati. Medije pa je tudi opozoril, da je Bidnovo jecljanje posledica govorne napake, ki jo ima že od odtroštva.

Dodaj je še, da so predsednikove dejavnosti v naslednjih dneh povezane z njegovo namero, da bi volivcem, donatorjem in aktivistom dokazali, da je imel Biden na prvem soočanje samo slab dan.

Ameriški predsednik bo imel danes nov večji nastop, ko bo imel intervju na televizijski mreži ABC. V nedeljo naj bi se pojavil na dogodku v okviru njegove kampanje v Filadelfiji. Medtem pa ga je tudi bivši predsednik Trump povabil na novo soočenje, na katerem bi čisto sama razpravljala o prihodnosti države.