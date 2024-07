»Ta kampanja je kratka, a kljub temu imamo že 51 kandidatov, namestnikov in aktivistov, ki so bili fizično napadeni,« je povedal Darmanin za francosko televizijsko postajo BFMTV.

Kot je pojasnil, je bilo v zvezi z incidenti aretiranih več kot 30 ljudi, vključno z osebami iz skrajno desnih in skrajno levih skupin.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je odločil za sklic predčasnih parlamentarnih volitev po prepričljivi zmagi skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) na evropskih volitvah 9. junija. RN je slavil tudi v prvem krogu nacionalnih volitev 30. junija in pred drugim krogom v nedeljo upa na absolutno večino v 577-članskem parlamentu.

V državi so se po uspehu evroskeptične RN, ki zagovarja protipriseljensko politiko, povečale napetosti. Poročali so o več napadih, med drugim na tiskovno predstavnico vlade Prisco Thevenot in njeno ekipo v sredo, medtem ko so lepili predvolilne plakate v bližini Pariza. Po navedbah tožilcev so pridržali štiri ljudi, med njimi tri mladoletnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Notranji minister Darmanin je v luči morebitnih izbruhov nasilja po objavi izidov drugega kroga volitev dejal, da bodo poostrili varnostne ukrepe, pri čemer bodo v nedeljo zvečer po vsej državi razporedili 30.000 policistov, vključno s 5000 v Parizu in njegovih predmestjih. S tem želijo po besedah Darmanina zagotoviti, »da radikalna desnica in radikalna levica ne izkoristita situacije za povzročanje nemirov.«