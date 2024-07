Iz urada javnega tožilca v Aurichu so potrdili, da je aprilska najdba težka približno tono, primer pa je prevzel zvezni urad kriminalistične policije. Zasežena količina je ena od največjih na obalah otokov nemške zvezne dežele Spodnja Saška v zadnjih letih.

Vprašanja, odkod so paketi z drogo prispeli, zakaj so se znašli na nemškem delu obale Severnega morja in ali je preiskava že pokazala, kdo so morebitni osumljenci, ostajajo še brez odgovora.

V zadnjih letih so na obalah nemških vzhodnofrizijskih otokov, med katere sodi Borkum, večkrat odkrili droge v vrečah. Leta 2021 so delavci na nasipu na obali v okrožju Aurich odkrili 25 kilogramov kokaina. Podobno količino nezakonitih drog so pred tem našli tudi na otoku Baltrum. Pakete s kokainom je v začetku leta 2017 prav tako naplavilo na tamkajšnje plaže.