Madžarski premier, čigar država je z julijem prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, je v torek nenapovedano obiskal Kijev, kjer je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo.

Še pred prihodom v Moskvo je Orban poudaril, da se miru v Ukrajini ne more vzpostaviti iz udobnega naslonjača v Bruslju. »Čeprav rotirajoče predsedstvo Svetu EU nima mandata za pogajanja v imenu EU, ne moremo sedeti in čakati, da se vojna čudežno konča. Služili bomo kot pomembno orodje pri prvih korakih k miru. To je namen naše mirovne misije,« je še zapisal na omrežju X

🕊️ As part of his peace mission, @PM_ViktorOrban arrived in Moscow to meet with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/gHyMB4BNcg