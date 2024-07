Zgolj slabih deset minut je trajal današnji narok, na katerem med drugim razčiščujejo kazensko odgovornost za smrt še ne dveletnega dečka, ki je zaradi toplotnega šoka lani junija umrl v avtomobilu, parkiranem na soncu. Sodnica Maja Manček Šporin namreč ni mogla izpeljati vsebinske glavne obravnave. Medtem, ko so iz zaporov na Igu pravosodni policisti privedli obtoženo Teo K., mamo še ne dveletnega fantka, pa njenega partnerja, soobtoženega Tilna Novaka v sodni dvorani ni bilo. Pravosodni policisti ga, kot je pojasnila predsednica senata, niso privedli zaradi vse večje kadrovske stiske. Kljub temu, da je Tilen Novak priprt v celjskem zaporu, v povsem neposredni bližini sodišča.

To pa je sodu očitno izbilo dno, zato je Manček Šporinova, s pooblastilom predsednice sodišča, prisotni javnosti v sodni dvorani namenila še nekaj besed. Kot je pojasnila, ne kot predsednica senata v konkretni zadevi, temveč kot okrožna sodnica na splošno: »Če je še do pred kratkim veljalo, da obtoženec v priporu pomeni, da bo obravnava na sodišču zagotovo izvedena, se je v zadnjih mesecih to spremenilo. Neprivajanje pripornikov zaradi kadrovskih težav v zaporih je postala redna praksa, zaradi katere prihaja do odpovedovanja sodnih obravnav in s tem velikih zastojev v sodnih postopkih. To velja še zlasti za priporne zadeve, kljub temu, da so po zakonu nujne in zahtevajo prednostno obravnavo,« je bila neposredna sodnica, ki je dodala, da tudi videokonferenca, ki naj bi jo v zaporih ponudili, ni rešitev za vsak primer: »Če je mogoče tako izvesti posamezni narok, pa na daljavo ni mogoče kvalitetno voditi glavne obravnave. Obdolžencem je s tem onemogočen neposreden dostop do sodišča, zagovornikom je otežena kvalitetna obramba, sodnike pa se postavlja v položaj oddaljenih 'online' odločevalcev v imenu ljudstva,« je še opozorila Manček Šporinova. Dodala je še, da zapori delujejo v okviru Ministrstva za pravosodje, ki je dolžno tudi z ustrezno kadrovsko politiko zagotoviti nemoteno delovanje pravosodnega sistema. »Sicer se bomo začeli kmalu srečevati z izpuščanjem pripornikov, ki jim država ni bila sposobna zagotoviti sojenja v času, ki je še sorazmeren z grozečo kaznijo zapora. Pristojne zato sprašujem: kdo bo kriv takrat?« je sklenila okrožna sodnica Manček Šporinova.

Pri pomanjkanju kadra v zaporih gre sicer za kronično problematiko, ki je pravosodnemu ministrstvu nikakor ne uspe rešiti že leta. Trenutno morajo pravosodnim policistom oziroma paznikom zato ponekod pomagati celo policisti.

Deček umrl zaradi toplotnega šoka

Spomnimo, da bi moral senat v omenjeni kazenski zadevi, v kateri sodijo mami lani umrlega še ne dveletnega fantka in njenemu partnerju, zaslišati osem prič. Tožilstvo obema obtoženima očita štiri kazniva dejanja, in sicer zanemarjanje mladoletne osebe in povzročitev smrti iz malomarnosti ter promet s prepovedanimi drogami, njihovo hrambo in omogočanje uživanja mladoletni osebi ter osebi, ki je bila v procesu odvajanja. A najhujši je očitek, da sta sokriva za smrt iz malomarnosti nesrečnega, še ne dve leti starega malčka, ki je umrl v avtu, ki je bil parkiran pred eno od hiš v naselju Sveti Lovrenc pri Preboldu.

Mama in njen partner, ki pa ni oče otroka, sta malčka 20. junija lani pustila najmanj tri ure pripetega z varnostnimi pasovi v otroškem sedežu v črnem BMW-ju, v času med 9. in 12. uro, ko je temperatura v zaprtem avtomobilu tako narasla, da je otrok utrpel toplotni šok oziroma hipertermijo. »Prišlo je do krvavitve v možganih in pljučih ter zadušitve in posledično tudi odpovedi srca. Pred tem nista preverila, kje se nahaja otrok, kaj šele, da bi ga umaknila iz vozila,« piše v obtožnici. Senat je včeraj opravil le pregled nekaterih listin, iste priče, ki so bile vabljene na sodišče, pa bodo zaslišali na glavni obravnavi 2. septembra. Seveda, če tudi takrat ne bo kakšnih zapletov.