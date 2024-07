Okoli pol desete ure zjutraj se je na vipavski hitri cesti blizu Vrtojbe v smeri Italije pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovornjak s prikolico s slovensko registracijo ter kombi s francosko. »Po prvih zbranih podatkih je voznik kombija trčil v tovorno vozilo, v prometni nesreči sta zaradi posledic poškodb umrli dve osebi, več je poškodovanih,« so sporočili z novogoriške policijske uprave.

O nesreči je policija obvestila preiskovalnega sodnika, ki je odšel na kraj hude prometne nesreče in ogled prepustil policiji, prav tako so o nesreči obvestili tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci in reševalci. Novogoriški policisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine hude prometne nesreče.

Zaradi prometne nesreče je vipavska hitra cesta med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo v smeri Italije zaprta. Zaprta naj bi bila dlje časa. Promet je na regionalno cesto preusmerjen na izvozu Šempeter.