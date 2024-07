Nekje med Teslovo in Jamovo ulico na ljubljanskem Viču je v noči s torka na sredo nasilne smrti umrla 44-letna ženska. Z nožem naj bi ji kar na ulici sodil njen partner. Policisti so ga kmalu prijeli, danes pa so na ljubljanski policijski upravi za Dnevnik potrdili, da je preiskovalni sodnik za osumljenca odredil pripor.

Zaradi poteka preiskave na policiji morebitnih dodatnih informacij ne dajejo. Kot smo že poročali, se je krvavo dejanje zgodilo nekje v bližini Viških vrtcev in Toscaninijevega parka na Viču, kjer je v sredo zjutraj mrgolelo policije. Sodeč po izjavah tam živečih so z rokavicami na rokah preiskovali sosesko, park, ulice, na njih pa tudi koše za smeti. Najverjetneje so iskali nož, s katerim naj bi 46-letnik sodil svoji partnerki. Motiv še ni znan, več pa bo jasnega po končani kriminalistični preiskavi.