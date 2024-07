Italijanska tiskovna agencija ANSA je sporočila, da so na otoku Stromboli zaradi močno povečane vulkanske dejavnosti oblasti stopnjo ogroženosti dvignile z oranžne na rdečo. Strokovnjaki namreč napovedujejo, da bi se lahko vulkanska dejavnost na tem otoku v prihodnje še okrepila. Lava in pepel pa se sicer trenutno stekata v morje.

The #Stromboli#volcano, located on an island off the Sicilian coast is constantly active with minor eruptions since 1932 Don’t mess with volcano 🌋! pic.twitter.com/XIvoIhN5ge — Dreams N Science (@dreamsNscience) April 10, 2024

Prebivalce so pozvali, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in civilne zaščite.

E ancora, sempre confronto tra camera a infrarossi (sinistra) e visibile (destra) dei flussi piroclastici che entrano in mare dopo aver percorso tutta la lunghezza della Sciara del Fuoco. Video fornito dai progetti #UNO e #Dynamo.#Stromboli#INGVpic.twitter.com/ORhsGsmIRt — INGVvulcani (@INGVvulcani) July 4, 2024

V začetku tedna je izbruhnil tudi vulkan Etna, ki je ozračje bruhnil večjo količino pepela. Pristojne službe so zato delno zaprle zračni prostor nad Catanio, tako da lahko to področje preleti le pet letal na vsako uro. Ker je na tem območju tudi veliko turistov, so potnike pozvali, naj pred odhodom preverijo status svojega leta. Pepel, ki ga je v ozračje poslal izbruh Etne, je že prekril Catanio in okoliška mesta.