Na višjem tožilstvu v Zaječarju bodo danes zaslišali tri nove priče v primeru izginotja oziroma umora male Danke Ilić konec marca letos. Od 17, ki so jih doslej zaslišali, nobena ni imela nikakršnih informacij o domnevnem zločinu, ena od današnjih pa naj bi vedela več. Po pisanju srbskih medijev gre za moškega, ki je tekel mimo deponije ravno takrat, ko naj bi bila tam osumljena Srdjan Janković in Dejan Dragijević. V Srbiji so na trnih, saj bi moški lahko imel ključne informacije za razrešitev primera. Kaj je videl, če sploh kaj, naj bi bilo znano že danes. Morda bo tudi pojasnil, zakaj se ni policiji javil prej.

Še enkrat bi govoril s tožilstvom

Janković in Dragijević sta od začetka aprila v priporu. Po navedbah policije je Dragijević bolj ali manj takoj priznal, da sta jo s sodelavcem s komunalnega podjetja po nesreči povozila, jo vrgla v prtljažnik, ker sta mislila, da je mrtva. Ko se je med vožnjo zbudila, jo je sam zadavil z golimi rokami. Potem sta jo odvrgla na neki deponiji, a naj bi jo dan ali dva pozneje njegova brat in oče prestavila nekam drugam. Kam, ne ve, trdi. Policija je aretirala tudi njiju. Brat Dalibor je policijo odpeljal na več lokacij, kjer naj bi bilo dekličino truplo, a ga niso našli. Po navedbah policije je dejanje tudi priznal, a potem že dan po aretaciji umrl v pridržanju na policijski postaji. Do smrti naj bi ga pretepli policisti, preiskava še poteka. Oče Radoslav pa je vztrajal, da nima pojma, o čem govorijo, da ne ve nič o primeru in da deklice ne pozna. Po dveh mesecih so ga morali izpustiti na prostost. Prvoosumljeni Dejan Dragijević je pred kratkim zaprosil za še en sestanek s tožilstvom. Po navedbah njegove zagovornice Vanje Živković bi rad dodatno razjasnil okoliščine in določena dejstva, ki so jih zapisali na prvem zaslišanju 5. aprila. Na tožilstvu se na prošnjo doslej niso odzvali. Kaj naj bi povedal, seveda, ni jasno. Obstaja pa več teorij.