Moški je v sredo v centru Ljubljane vstopil v trgovino, prodajalcu zagrozil z iglo v rokah, potem pa pobegnil praznih rok. Malo zatem je poizkusil še enkrat. Šel je v drugo trgovino, zaposleni na blagajni zagrozil z iglo in zahteval denar. Ukradel je nekaj bankovcev in pobegnil. Poškodovanih ni bilo.

Policija je osumljenega za rop in poskus ropa našla. Gre za 37-letnika iz Domžal. Včeraj so ga prijeli, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku. Po navedbah policije so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje.