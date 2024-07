V Mehiki so se že pripravili na prihod orkana, ki naj bi obalo dosegel s hitrostjo vetra okoli 185 kilometrov na uro. Lokalne oblasti so postavile zavetišča za domačine in turiste, ljudem pa delijo hrano in vodo.

V Cancunu ljudje že več dni kopičijo zaloge hrane in drugih osnovnih potrebščin, tamkajšnje letališče pa je v zadnjem dnevu odpovedalo približno sto letov. V Tulumu je trenutno nameščenih 8000 vojakov, ki prebivalcem delijo hrano in vodo.

Orkan je sicer med potjo od Jamajke do Jukatana oslabel na orkan druge kategorije, a je ameriški nacionalni center za orkane sporočil, da se je znova okrepil na orkan tretje kategorije z vetrovi do 185 kilometrov na uro.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, meteorologi pričakujejo, da bo Beryl po prihodu na Jukatan preko Mehiškega zaliva napredoval do zvezne države Tamaulipas, ki meji na ZDA.