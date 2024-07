Tat akrobat

Večkrat poročamo o tatovih, ki jih prsti zasrbijo ob različni kozmetiki in dišavah. Običajno tistih najdražjih, da se jim podvig dejansko splača. Pa tudi poletje je, zato je treba še dodatno paziti na posledice pretiranega potenja … Pred dnevi se je v eno od priljubljenih drogerij nekje na Gorenjskem zagnal mlad, še niti ne polnoletni pobič. Izmaknil je štiri parfume v skupni vrednosti več kot 500 evrov in skušal zbežati. V dir za njim so se zagnale tri zaposlene, pregonu so se na parkirišču priključili tudi mimoidoči. Prebrisani najstnik je v tistem skočil na električni skiro – ali je bil njegov ali je sunil tudi tega, ni povsem jasno -, a ga je ustavil robnik. Ko mu ga ni uspelo preskočiti, je skoraj naredil salto in padel na glavo, pri čemer sta se mu razbila dva parfuma. Vstal je in bežal dalje, a ga je z »eno na gobec« ustavil nek moški. Zadevo so potem prevzeli policisti.

Pijan opletal s svojim »bogastvom«

V hrvaških (obmorskih) mestecih že leta na veliko tarnajo zaradi neolikanih turistov. Večina se jih po ulicah in trgovinah brezbrižno sprehaja v kopalkah, kar so ponekod že prepovedali, glasni so in ne ozirajo se na druge. Še posebno ne na domačine, ki jim mastno plačujejo za svoj dopust. In čeprav si lastniki lokalov manejo roke zaradi visokih zaslužkov, po drugi strani negodujejo zaradi težavnih, opitih gostov. Pred dnevi se je na sprehajališču v Biogradu na Moru nedostojno vedel pijan Slovenec. Na poti proti kampu je glasno kričal in razgrajal, goste v bližnjih lokalih pa izzival. To še ni bilo vse. V nekem trenutku si je slekel hlače in prisotnim pokazal svoje »bogastvo«. Ali pa revščino … Zmerjal je tudi policiste, zavrnil njihovo ponudbo za alkotest in test na droge. Ker ni imel dokumentov, so ga pridržali do streznitve. Čaka ga cel kup kazni. Opiti Slovenec verjetno ne bo osvojil titule najhujšega turista letošnjega poletja, saj pri južnih sosedih skoraj dnevno poročajo o tujcih, ki na njihovih ulicah bruhajo, se olajšajo, smrčijo …

Nevarni pernati lepotci

Pred nekaj tedni se je po ljubljanskih ulicah sprehajal labodji par. Navdušenje nad živalma je bilo veliko, telefoni so delali kot za stavo. Samica in samec sta imela spremstvo – lokalno redarstvo. Včasih (zasebno) varovanje prevzamejo tudi policisti, zlasti v primerih, ko jo labodi, račke ali kaka druga perjad mahne na cesto. Tako je bilo pred kratkim, ko so štiričlansko labodjo družino preganjali s hitre ceste v Kopru. Manj časa kot so v prometu, večja je možnost za preživetje. Na pomoč so priskočili tudi gasilci, policija je za kratek čas zaprla cesto, živali pa so skušali z rokami in odejami splašiti nazaj na varno. Uspelo jim je. Niso se jim upali preveč približati, kakor jih tudi ne prijeti, saj so odrasle živali v bližini podmladka zelo napadalne. Da je to še kako realna nevarnost, je pred kratkim povedal tudi vsega hudega vajeni Marin Strel. Med vnovičnim, šest ur trajajočim plavanjem po Ljubljanici ga namreč ni bilo strah umazane vode, kač ali hlodovine, temveč potencialno agresivnih labodov pri Podpeči. Maratonski plavalec jo je odnesel brez poškodb!

Gorelo od ljubezni

Na obrobju Linza na severu Avstrije so imeli gasilci v začetku maja polne roke dela. Borili so se namreč z aktivnim požigalcem. Prvič je zagorelo v lokalnem gozdu, ogenj je zajel skladovnico drv, a so ga gasilci še pravi čas pogasili, preprečili dodatno razširitev, s tem pa tudi škodo. Le nekaj dni kasneje se je nepridiprav spravil na lesen skedenj in malo je manjkalo, da bi se razširil na sosednje objekte. Tudi tokrat so gasilci še pravočasno ukrepali. Še nekaj dni kasneje je zagorelo tretjič, skedenj na neki kmetiji. Policisti so hitro našli krivca – 19-letno lokalno gasilko, ki je podtaknila vse tri požare. Sploh ni tako običajno, da so gasilci globoko v sebi piromani, ki obožujejo ogenj. In zažigajo, da bi lahko potem gasili in reševali … A to mladenko je v nevarno početje vodila ljubezen. Če temu sploh lahko tako rečemo. Ni še prebolela bivšega fanta, prav tako gasilca, in ko je bilo hrepenenje nevzdržno, je v roke vzela vžigalnik in zanetila požar. Upala je, da bi se med intervencijo med njima znova zaiskrilo. Da bi ogenj strasti znova vzplamtel. Načrt ni deloval. Razmere med njima so ostale ledene.