Libanonski šiitski Hezbolah je v sredo in četrtek na sever Izraela izstrelil več kot 250 raket in vsaj deset brezpilotnikov, napolnjenih z eksplozivom. Izraelska vojska je odgovorila z napadi na Hezbolahova izstrelišča raket na jugu Libanona. Tudi z lovskimi letali pa je prestregla več Hezbolahovih izstrelkov, kar je povzročilo padec gorečih razbitin in požare na več krajih na severu Izraela, tako da imajo izraelski gasilci veliko dela.

Nova izraelska likvidacija

Do spopadov, ki bi lahko vodili v nevarno vojno, je prišlo, potem ko je v sredo izraelska vojska na jugu Libanona v znamenitem mestu Tir likvidirala visokega poveljnika Hezbolaha, že drugega v treh tednih. Tudi pred tremi tedni je Hezbolah poslal na Izrael dvesto izstrelkov in tudi takrat so se mnogi bali izbruha vojne, do katere potem ni prišlo. Ne ena ne druga stran si vojne ne želi, saj bi oboji plačali visoko ceno, tako gmotno kot v človeških življenjih. Poleg tega ZDA pritiskajo na Izrael, naj bo previden, Iran, ki še nima jedrskega orožja, pa na Hezbolah, naj zdaj ne tvega vojne.

Od 7. oktobra gre na izraelsko-libanonski meji večinoma za spopade nizke intenzivnosti, s katerimi Hezbolah preprečuje izraelski vojski, da bi se povsem osredotočila na Gazo. Hezbolah je sicer veliko bolj nevaren Izraelu kot Hamas, saj ima veliko boljšo oborožitev od palestinskih sunitskih skrajnežev. Libanonski šiitski skrajneži trdijo, da imajo 100.000 oboroženih mož, Hamas naj bi jih imel pred 7. oktobrom 30.000 (Izrael trdi, da jih je že polovico ubil). Hezbolah ima tudi vodene rakete, ki natančno zadenejo zelo oddaljeno tarčo. Zdaj grozi, da v primeru vojne z judovsko državo noben kraj v Izraelu ne bo varen pred njimi. Izraelce pa bo še naprej napadal, dokler bodo vztrajali v Gazi. A iz vrha Hezbolaha je slišati tudi, da bo napade prekinil, če se bodo napadi v Gazi nehali.

Hamasov predlog premirja

V Gazi, kjer izraelska vojska še naprej napada, pa je število ubitih po 7. oktobru že preseglo 38.000. V zadnjih dneh je okoli 250.000 Palestincev prejelo ukaz izraelske vojske, naj zapustijo Kan Junis na jugu enklave, od koder je Islamistični džihad, ki je zaveznik Hamasa, v ponedeljek proti Izraelu izstrelil 20 raket.

Čeprav »konca intenzivne faze vojne«, o čemer je nedavno govoril premier Benjamin Netanjahu, še ni na obzorju, pa izraelska stran preučuje najnovejši Hamasov predlog za premirje, ki ni dostopen javnosti, a v katerem menda ni več zahteve po končanju vojne in umiku izraelskih vojakov iz Gaze. Netanjahu je med včerajšnjim telefonskim pogovorom z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom napovedal, da na pogajanja o prekinitvi spopadov znova pošilja izraelsko delegacijo, obenem pa vztrajal, da bo vojno končal šele, ko bo dosegel vse svoje cilje v Gazi. Hamas, ki ima po pisanju BBC čedalje manj podpore med Palestinci v Gazi, naj bi se s predlogom odzval na ameriški načrt premirja, ki bi v treh fazah vodil do osvoboditve vseh talcev, konca vojne in začetka obnove Gaze. Izraelska vlada pa naj bi že poslala svojo delegacijo na pogajanja s Hamasom.