Sedemkratni zmagovalec Wimbledona Novak Đoković je imel v drugem krogu tretjega letošnjega teniškega turnirja največje četverice dela precej več, kot je pričakoval. Britanca Jacoba Fearnleyja je strl v štirih nizih, po treh urah in dveh minutah je zmagal s 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. Srb je izgubil tretji niz, v katerem je imel že prednost odvzema servisa. »Zavedam se, da bom moral dvigniti raven igre, če želim zmagati še kakšen dvoboj. Po drugi strani bi rad pohvalil tekmeca, ki je igral odlično in ga čaka lepa kariera. Nisem ga poznal in moram priznati, da me je zelo presenetil,« je dejal Novak Đoković, ki se bo v tretjem krogu pomeril z Avstralcem Alexeijem Popyrinom. Britanci so po porazu svojega igralca zapisali, da je britanska številka 13 dodobra namučil zmagovalca 24 turnirjev za grand slam, hkrati pa so precej bolj ponosni na svoje igralke in igralce, potem ko se pred dobrim mesecem nihče med njimi ni uvrstil niti v drugi krog Rolanda Garrosa.

Svoje delo je opravila tudi prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja je po izenačenem začetku prvih osmih iger v nadaljevanju strla odpor Hrvatice Petre Martić. Številka 1 svetovnega tenisa je tudi v drugem nizu strla nasprotnico na koncu ter napredovala v tretji krog z zmago s 6:4, 6:3. Prvi niz je proti Nemki Lauri Siegemung izgubila predlanska wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina, ki je bila boljša s 6:3, 3:6, 6:3.

Italijanska teniška klasika je v sredo pozno zvečer upravičila naziv. Medtem ko so Italijani ponosni na novo številko 1 svetovnega tenisa Jannika Sinnerja, še zdaleč niso pozabili na igralce, ki so jih razveseljevali v preteklosti. Eden od njih je Matteo Berrettini, ki je največji uspeh doživel pred tremi z uvrstitvijo v wimbledonski finale. Nasploh je bil Berrettini na vseh turnirjih največje četverice najmanj četrtfinalist, v zadnjem času pa je imel težave s poškodbami. Pri 28 letih še zdaleč ne sodi med najstarejše teniške igralce, proti slovitemu rojaku pa je uprizoril eno svojih boljših iger v zadnjem obdobju. Jannik Sinner je dvoboj dobil s 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6, 7:6 (4) in se bo jutri v šestnajstini finala pomeril s Srbom Miomirjem Kecmanovićem.