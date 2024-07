Bodo otroci jedli še manj ekološke hrane?

Medtem ko naj bi bilo povečanje pridelave ekološke hrane ena glavnih prioritet kmetijskega ministrstva, bi javni zavodi zaradi pomanjkanja ponudbe in visokih cen radi zmanjšali obvezen delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju. “To bi bil korak nazaj,” opozarja prvi mož Kmetijsko-gozdarske zbornice, proti so tudi ekološki kmetje.