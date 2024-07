Golob še ne bo podpisal sporazuma z Ukrajino

Predsednik vlade Robert Golob na vrhu zveze Nato prihodnji teden v Washingtonu ne bo podpisal varnostnega sporazuma z Ukrajino, saj je ta še v usklajevanju na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), je po današnji seji vlade povedal podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.