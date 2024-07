Že v prejšnjem pregledu trga je bil govor o rudarjih, ki so se začeli spogledovati z drugimi viri prihodkov. Nadaljuje se kapitulacija rudarjev, ki sicer običajno naznanja dno trga. Prodajni pritisk se približuje ravni iz časov po propadu borze FTX. Dve najpomembnejši metriki pri razumevanju poslovanja rudarjev bitcoina sta »hashrate« in »hashprice«. »Hashrate« je merilo računske moči omrežja, v tem primeru rudarjev. »Hashprice« pa predstavlja prihodek na enoto »hashrate«. Rudarji si torej želijo čim večjo računsko moč (hashrate) in čim višjo ceno na enoto rudarske moči (hashprice). Realnost pa je taka, da sta obe metriki po prepolovitvi konkretno padli in trenutno ne kažeta znakov okrevanja. Denimo, od prepolovitve je »hashprice« padel za 7,7 odstotka in je blizu najnižje ravni v zgodovini. Povedano konkretneje, rudarjem se je dnevni prihodek zmanjšal z 79 milijona dolarjev (72,25 milijona evrov) v začetku marca na 29 milijonov dolarjev (26,8 milijona evrov) v začetku julija. To pomeni kar 63-odstotni padec dnevnih prihodkov. Zaradi tega so bili rudarji primorani izklopiti del opreme, kar je zmanjšalo »hashrate«.

Nič kaj bolje ne stojijo ostale kriptovalute. Ether kot druga največja kriptovaluta je prav tako pod cenovnim pritiskom, trenutno trguje pri 3100 dolarjih (2870 evrov). Pri takšni ceni je trgoval pred objavo o sprejetju ETF-skladov. Kljub pozitivni novici, ki je bila precejšnje presenečenje, se ether ni mogel izogniti vsesplošnemu padanju cen na trgu kriptovalut. ETF-skladi sicer še niso uvrščeni v trgovanje na borzah. To naj bi se zgodilo konec prihodnjega tedna, a trenutno še ni uradne potrditve. Brez dvoma bo dogodek pomenil velik premik k širši uveljavitvi druge največje kriptovalute.

Se pa zdi, da se ustanavljanje ETF-skladov za kriptovalute ne bo končalo pri ethru, saj je upravljalec premoženja VanEck oddal prijavo za ustanovitev ETF-sklada za kriptovaluto solana. Najpomembnejši igralec v tem pogledu je BlackRock, ki zaenkrat uradne prijave še ni oddal. V primeru, da se v zgodbo vmeša tudi BlackRock, bi to verjetno pomenilo, da bo kmalu še več izbire za ETF-sklade na podlagi kriptovalut.