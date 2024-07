Globa za Wolt in Glovo zaradi identifikacijskih številk

Podjetji Wolt in Glovo sta prejeli globo informacijske pooblaščenke zaradi nezakonitih identifikacijskih številk, ki so jih morali dostavljalci nositi kot rezultat dogovora z ljubljansko občino. Woltova globa, ki je visoka 17.000 evrov, sicer še ni pravnomočna. Nevladniki in ministrstvo za delo postopek informacijske pooblaščenke pozdravljajo.