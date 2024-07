Po prejetju vseh predlogov so na koprski občini ugotovili, da 51 projektov ne izpolnjuje vseh pogojev, preostali pa so bili uvrščeni na glasovanje, ki je prek spleta ter na mobilnih glasovalnih enotah potekalo od 17. do 28. junija. Približno 3000 občank in občanov je oddalo skupno 7824 glasov.

Izbrani projekti so zelo raznoliki, med drugim ureditev skladišča Bastion v neposredni bližini Luke Koper za izvajanje kulturnih in drugih prireditev, ureditev zimsko-poletnega zunanjega prostora za različne aktivnosti na Bonifiki, park sprostitve na Vanganelski v Šalari in športni poligon oziroma pumptrack v Dekanih.

Da bi Koper v najkrajšem možnem času dobil več senčnih površin, bodo v novem mestnem parku zasadili več evkaliptov, saj ta vrsta dreves raste najhitreje. Na zelenici nad igriščem Osnovne šole Antona Ukmarja Koper bodo uredili park in postavili igrala na prostem. Največ glasov izmed vseh predlogov je sicer dobil projekt Javna cesta Prelne na območju krajevne skupnosti Šmarje, ki je bil ocenjen na 39.510 evrov.

Mestna občina Koper je k projektu participativnega proračuna letos občane povabila četrtič. Kot so sporočili z občine, se jim zdi pomembno, da so tudi občani vključeni v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, saj menijo, da s tem izboljšujejo učinkovitost porabe skupnih sredstev in tudi kakovost življenja v občini.