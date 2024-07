Potnike ujezila ukinitev avtobusnih linij

Novi vozni redi avtobusnih linij, ki so začeli veljati 1. julija, so nekatere potnike pustili odprtih ust. Ne le da so ukinjene nekatere linije, po novem tudi ni več mogoče kupiti hitre vozovnice za medkrajevne linije neposredno na avtobusu v času obratovanja prodajnih mest na avtobusnih postajah.