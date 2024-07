Ob bojih vrhunskih odbojkarjev se bo veliko dogajalo tudi v navijaški coni, glavna atrakcija so nočni dvoboji na osvetljenem igrišču na vodi. Tudi letos pa si bo mogoče ogledali plesno-umetniški nastop plesalcev pod vodstvom Mihe Krušiča. Glede na lanskoletne vrhunske odzive bodo letos ponovno izvedli lansko predstavo Urška in Povodni mož. »Letos bo nastopilo osem plesalcev, v zadnjem delu se jim bom pridružil tudi sam,« je povedal Krušič. Njegova profesionalna kariera se je razcvetela po letu 2004, ko se je na ljubljanskem centralnem stadionu za Bežigradom podpisal pod koreografijo velikega dogodka skupine Siddharta s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in 60 plesalci.

Lansko predstavo o Urški in Povodnem možu bo koreograf nadgradil še z novo zgodbo o argonavtih in legendi o ljubljanskem zmaju. »Predstava o ljubljanskem zmaju je nastala po motivih mita o Jazonu in argonavtih, ki so se po izročilu na Ljubljanskem barju spopadli z močvirsko pošastjo. V šovu bomo ples prepletli z igro LED-luči z ambicijo, da gremo še korak dlje od lanske predstave in spet dodamo košček v mozaik privlačnosti športno-umetniškega spektakla na Ljubljanici,« je povedal Krušič ki se bo tako kot lani tudi letos pridružil plesalcem na vodi. »Mlajša generacija plesalcev namreč ni vešča dvigov, zato bom zadnjih nekaj minut na vodi z njimi,« pove koreograf. Na vprašanje o težavnosti plesanja na vodi iskreno pove: »Seveda so pogoji drugačni kot na suhem. Predstavljajte si, da se vam okoli vsake noge obesi otrok, vi pa poskusite zdaj plesati.« Poseben izziv bo za plesalce tudi poskrbeti za varnost. Podlaga, na kateri plešejo, drsi, zato bodo nekateri plesalci bosi, drugi bodo plesali v copatih iz neoprena. Svoje pa bo naredila tudi temperatura Ljubljanice, ki je po Krušičevih besedah mrzla: »Sam bom nekaj minut čakal v njej, preden se bom pridružil plesalcem. Zato bom potrdil še enkrat – voda je mrzla.«

Obisk dogodka je brezplačen

Krušič bo s pomočjo luči izkoristil vodo kot rekvizit, ki doda novo dimenzijo, določeno mistiko ter vrednost in moč predstavi. »Z leti ugotavljamo, da ples ni samo plesna koreografija. Z vso dostopno tehnologijo lahko ustvarimo efekte, da zadovoljimo publiko,« je povedal Krušič, ki je vesel, da ima priložnost dokazati, da gresta ples in šport z roko v roki. Tokrat mu je pri koreografiji pomagal koreograf Erik Bukovnik, Krušič pa se je poleg koreografije več ukvarjal s produkcijo. »Tudi kostume smo zaupali kolektivu plesalk. Tako sta priložnost dobili Tajda Kožamel in Manca Čučak,« je povedal Krušič.

Obisk dogodka je tudi letos brezplačen, urnik za petek in soboto najdete na spletni strani volleyballonwater.com. Omenimo, da se bo dogajanje na Novem trgu jutri, v petek, začelo že ob 9. uri in bo trajalo vse do 23. ure. Letos se je organizator odločil, da prizorišče dogajanja preseli na že omenjeni trg, kjer je na bregovih več prostora za gledalce in navijače. Z rečnega nabrežja bodo lahko navijači spremljali tekmo med svetovnimi odbojkarskimi zvezdniki.