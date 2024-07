Zmagovalno rešitev javnega natečaja za zasnovo Kampusa Zaloška arhitektov Gregorja Trplana in Mojce Gužič Trplan »odlikuje premišljena in celovito skladna urbanistična, arhitekturna, oblikovna in tehnološka zasnova, ki najbolj celostno odgovarja na zahteve natečajne naloge«, je svojo odločitev utemeljila ocenjevalna komisija. V natečajnih elaboratih so arhitekti prijavili rešitve zasnove Kampusa Zaloške, ki bo skupaj s preostalima kampusoma oblikoval zaokroženo celoto Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Za nastanek kampusa bodo na predvidenem območju za gradnjo morali del obstoječih objektov porušiti, v prostoru pa bo zrasla novogradnja. Za gradnjo je predvidenih skupno okoli 25.000 kvadratnih metrov bruto tlorisnih površin kot tudi nastanek podzemnih etaž z garažo za skupno vsaj 130 parkirnih mest.

Rešitev bo vdahnila sodobnost

»Preprosto, a hkrati kompleksno urbanistično zasnovo s paviljonsko postavitvijo stavb v prostor nadgradi arhitekturno jasna, programsko funkcionalna in oblikovno dovršena zasnova stavb in javnega prostora,« je zmagovalno rešitev še opredelila ocenjevalna komisija, ki izbranemu projektu priznava tudi prefinjen način prelivanja prostorov z javnih mestnih površin prek poljavnih vstopnih trgov do javno dostopnih delov stavb. To se odraža tudi v oblikovanju fasadnega ovoja in drugih stavbnih členov, ki »skupaj s preglednim ustrojem stavbe nudijo tehnološko ustrezno in prilagodljivo celoto, ki bo omogočala delovanje zahtevnim programom skozi celotno življenjsko obdobje stavbe, mestnemu predelu pa vdahnila sodobnost in prepoznavnost ter ga povezala v širši prostorski kontekst.«