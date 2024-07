Etika in estetika upora

Na stropu je zvita smrtonosna žica s pripisom avtorja, da radodarnim odreže in podari Erjavčevo EU-Nato sekajočo žico. Delo z naslovom Žicanje (2015) je značilni duhovni portret Marka Breclja (1951–2022): sarkastičen, uporniški in družbenokritičen ter usmerjen proti konkretnim političnim klečeplazcem. Ob tem pa je umetnik še besedno inventiven in z duhovitim nabojem značilni udarnik, ki zavzema javna mesta. Praviloma sledi svoji obliki »mehkega terorizma«, kar pomeni še nadgradnjo z rokovsko-kabaretsko intervencijo v celoviti akciji s ciljem predrugačiti družbena razmerja moči in vrniti ljudem moč odločanja. In tega duha koprska razstava spusti iz svetilke.