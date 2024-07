EIF je del Evropske investicijske banke (EIB), NIF pa je samostojen sklad tveganega kapitala, ki ga podpira 24 držav Nata. Namen memoranduma o soglasju je spodbuditi več skladov zasebnega kapitala, da postanejo aktivni vlagatelji v tehnološke sektorje, povezane z obrambo in varnostjo. »EIF in NIF bosta z rednim dialogom in izmenjavo znanja zagotovila usklajen pristop h krepitvi naložbenega ekosistema za obrambo, varnost in odpornost,« je dejalaMarjut Falkstedt, izvršna direktorica EIF. »To bo koristilo malim in srednje velikim podjetjem ter širšemu evropskemu inovacijskemu prostoru.« »Na področju globokih tehnologij je velik zagon, ki spodbuja inovacije za krepitev evropske obrambe, varnosti in odpornosti,« je dejalaAndrea Traversone, vodilna partnerica Natovega inovacijskega sklada. »Veseli nas sodelovanje z EIF, skupino EIB in komisijo, da bi evropskim podjetjem omogočili naložbene priložnosti, pospešili krepitev zmogljivosti za inovacije na področju dvojne rabe ter izmenjali najboljše prakse med vlagatelji, inovatorji in vlado.«