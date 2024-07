V CER Partnerstvu želijo tako podpreti odločne, pogumne in zagnane ljudi, ki si želijo spremeniti status quo, narediti korak več in s svojimi idejami in dejanji ustvarjajo nova gibanja, ki spreminjajo slovenski gospodarski ekosistem in spodbujajo nove načine trajnostnega poslovanja. Prijava je namenjena posameznikom v podjetjih in organizacijah, ki s svojimi prizadevanji prispevajo k razvoju trajnosti. Prijavijo se lahko kandidati iz katerega koli gospodarskega sektorja, podjetja in organizacije, oddelka ali funkcije. Priznanje je torej namenjeno tako direktorjem, internim vodjem in menedžerjem kot tudi vsem drugim posameznikom drugih funkcij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja, inovirajo, navdihujejo, spodbujajo pozitivne spremembe in so vedno pripravljeni narediti nekaj več, da bi spremenili poslovanje v bolj trajnostno. Prijave so mogoče po spletu na: www.cer-slo.si.