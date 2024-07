Kaj bo po Bidnu?

Pred prvim soočenjem med pretendentoma za novi ameriški predsedniški mandat, Josephom Bidnom in Donaldom Trumpom, prejšnji četrtek na CNN, je bilo jasno, da Bidna ni mogoče rešiti. Tudi dokler je bil videti mentalno in fizično sposoben, so mu ankete napovedovale poraz proti Trumpu. Toda soočenje je pokazalo, da Biden mentalno ni fit, zaradi česar so njegovi ratingi padli v prepad. To pa odpira vprašanje, kaj bo po Bidnu.