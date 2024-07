Kanček grenkobe čutim le kot plačnik TV-naročnine javne RTV – gre za nazorno demonstracijo plitvine našega medijskega prostora, kjer se pojavi, ki bi normalno sodili samo na obskurne TV kanale, mimogrede znajdejo kar na nacionalki. Po drugi strani pa – je mar na drugih področjih kaj drugače?

Za razliko od (na neki način) simpatične gospe Herte Kosmina pa se mi zdi dolgoročno bolj nevaren pojav stihijskega razraščanja in komercializacije vzporednega zdravstva in vzporednih zdravstvenih zavarovanj. Neizpolnjene zdravstvene potrebe (čakalne vrste), ko gre ljudem za življenje in smrt, namreč dobesedno naganjajo bolnike v vzporedni samoplačniški zdravstveni sistem, kjer kot gobe po dežju rastejo medicinski centri in klinike s svojo ponudbo ambulant in specialistov, ki so zaenkrat še večinsko zaposleni v javnih zdravstvenih ustanovah, v svojem popoldanskem (prostem) času pa za bistveno boljšo tarifo delajo za lastnike novih samoplačniških »klinik«.

Tudi v teh klinikah postane bolnik zgolj samoplačniški zdravstveni potrošnik, vendar zaradi svoje neposredne zdravstvene stiske mnogo manj orientiran, kot je pri ogledovanju TV oddaje z gospo Herto Kosmina. Lastniki tovrstnih zdravstvenih centrov pa podobno kot gospa Herta Kosmina želijo predvsem zaslužek. x n1.info