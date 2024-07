Na eni od novoletnih zabav kolektiva, kjer sem delal, mi je direktor rekel, da bi moral tašči postaviti spomenik. Mislim, da me je odneslo meter visoko. A ko sem pristal, mi je direktor razložil, da je prav ona zaslužna, da sva z ženo prišla do doma.

40 let kasneje sem gledal pogovor Marcela s pesnico Svetlano Makarovič. V pogovoru je izrekla stavek, da je prav Janša zaslužen za obstoj Levice, Cerarja, Goloba, Pahorja in še kakega novega obraza.

Tašči se nisem utegnil zahvaliti za njen prispevek k izgradnji mojega doma. Te napake ne želim ponoviti pri Janezu Janši.

V 30 letih, kar je na čelu SDS, je njegovih prispevkov veliko. Stalno nas spominja na NOB, zaradi česar sem zvedel, da so nas domobranci obvarovali pred strahotami revolucije. Njegova zasluga je tudi, da je uspešno zatrl idejo Jožeta Pučnika o žlahtni stranki desnice. Če bi Pučnik prodrl z svojo idejo, verjetno zgoraj imenovanih novih obrazov ne bi spoznali. Za opravičilo za Janševo izdajo je dal posmrtno preimenovati letališče Brnik v Letališče Jožeta Pučnika.

V času drugega mandata smo po njegovi zaslugi izvedeli, da Janković na čelu Mercatorja slabo dela. Pa tudi drugi direktorji z levim predznakom da so nevarni za obstoj Slovenije. In je poskrbel, da so ti nevarni kadri odšli ter jih zamenjal z svojimi. To je bil začetek rojevanja tajkunov.

Janez Janša nam je znal nazorno pokazati, do kod seže dno, vendar mislim, da ima še rezerve. Je tudi simbol vztrajnosti, saj je zapovrstjo izgubil 7 referendumov in nekaj volitev. Zato ni čudno, da ima tako zveste privržence, od dvakratnih doktorjev znanosti navzdol in nadobudne mladine.

Janez Janša lahko upravičeno pričakuje, da se mu bodo zahvalili tudi vsi novi obrazi, ki jih je s svojo sposobnostjo pribezal na površje. Glede na svojo vztrajnost se veselim, da bom spoznal še kar nekaj novih obrazov.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki