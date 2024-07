»Ko Neptun potuje retrogradno, nas spodbuja, da dvignemo tančico in odkrijemo višjo resnico. Iluzije, ideje, sanje in želje, ki smo jih imeli prej, se morda ne ujemajo več z našo trenutno potjo,« so zabeležili v Slovenskih novicah in pridali, da če kdo želi globlje raziskati retrogradni cikel Neptuna, naj se spomni, kaj se je dogajalo decembra 2023 (ali celo aprila 2011), predvsem na področju njegove ustvarjalnosti, sanj, iluzij, intuicije in morebitnih prevar, saj lahko v tem retrogradnem obdobju dogodki iz tega časovnega okvira ponovno pridejo v ospredje. Niso pa zvezde edine, na katere se lahko obrnemo po pomoč in nasvete, kako se spopasti z življenjem pod njimi. Tudi številke znajo biti učinkovita sila, na kar nas je opozorila dežurna numerologinja Lili Sorum na spletnem prinašalcu novic Žurnalu24 in izdala, da je julij nadaljevanje junija, ki nam je že postregel z nenavadnimi idejami in situacijami. »Zdaj se bodo nihanja odvijala predvsem v naši notranjosti. Čas je za dvig svoje vibracije. Število 7 v numerologiji povezujemo s perfekcionizmom, dvigom kvalitete, učenjem, duhovnim in osebnim razvojem. Zdaj je čas, da se potrudimo biti bolj zreli, učeni in predvsem v svoji integriteti,« je zapisala priznana strokovnjakinja za uvid v številke. Ena tistih, ki verjamejo v magično moč numerološke matematike, je voditeljica in pevka Špela Grošelj. Za taisto spletno-obveščevalno platformo je namreč razložila, da za en nastop na zasebni zabavi brez benda, ki traja od trideset do štirideset minut, zaračuna natanko 777 evrov, kar seveda ni naključje, saj ji je znesek izračunala kar dotična napovedovalka usode iz številk Lili Sorum. »Ljudje mislijo, da to stane 100 ali 200 evrov. To ni res. Nikoli nisem razumela, zakaj se o tem ne govori. Všeč sta mi Uroš in Tjaša Steklasa, ki imata za eno od svojih storitev, in sicer za videovoščilo za oboževalce, na spletni strani objavljen cenik. Razmišljam, da to storim tudi jaz,« je iskreno, kot so še posebej poudarili, povedala Grošljeva, ki je zgrožena, da ljudje mislijo, da je danes kar koli zastonj. Ni pa to edina matematična operacija, ki jo je posebej za Grošljevo opravila Lili Sorum, saj je, kot so pripomnili, že februarja priznala, da ji pred prvim zmenkom posreduje rojstni datum moškega in jo prosi za numerološki vpogled, saj le tako ve, s kom ima opraviti.

Hoteli, kosila, večerje, kave Emilije Stojmenove Duh

S tem, s kom imamo opraviti v svetu vladajoče elite, pa so se pozabavali pri časopisu Večer in objavili nekaj podatkov in številk s službenih kartic ministrov Golobove vlade. Kot so svečano razglasili, je ministrska zasedba pod vodstvom poglavarja vlade Roberta Goloba v prvi polovici mandata s službenimi karticami porabila več deset tisoč evrov davkoplačevalskih sredstev. Med največjimi porabniki so ministri iz kvote Gibanja Svoboda. Službeno kartico je najbolj obremenil finančni minister Klemen Boštjančič, ki je v dveh letih zapravil več kot 17.000 evrov. Sledita ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh s porabo v višini 11.500 evrov, dobrih 10.000 evrov pa je potrošil nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki že leto dni ni več član vladne ekipe. Med večjimi zapravljivci so na primer izpostavili šefinjo za digitalno preobrazbo, ki je po njihovih navedbah fiasku z nakupom 13.000 računalnikov, ki še vedno stojijo v skladišču v Logatcu, navkljub s kartico plačevala hotelske storitve, številna kosila in večerje, kave, cvetje, cestnine, vinjete, storitve za taksi … Ministrica, ki nas digitalno preobraža, je denimo najvišji znesek poravnala v kitajskem velemestu Tiencin, kjer je za tridnevno bivanje v hotelu za dve osebi odštela dobrih 1600 evrov, na Nizozemskem se je za dobrih 100 evrov prevažala s taksijem. Službeno kartico je iz torbice med drugim izvlekla za plačilo kavnih napitkov za tri osebe med intervjujem na začetku mandata, pri sodelovanju ministrstva na sejmu MOS v Celju pa je za dobrih 40 evrov kupila kar 96 plastenk vode. Nasprotno od Večerove novice, ki je zadonela predvsem med domačo javnostjo, pa je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ponovno zablestela na mednarodnem prizorišču. »Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ta teden obiskala Bosno in Hercegovino. V Sarajevu jo je pričakala tamkajšnja županja Benjamina Karić, skupaj pa sta se sprehodili po Baščaršiji, poročajo mediji v BiH. Političarki sta si v središču Sarajeva privoščili kavo, vodo pa sta pili kar iz pitnikov na ulici,« se je glasilo poročilo z zunanjepolitičnega terena, ki so ga spisali v Slovenskih novicah na podlagi uradne depeše, ki jo je objavila na družbenem omrežju X. »Vedno je lepo priti med dobre prijatelje v Sarajevu. Z županjo in s prijateljico Benjamino Karić sva se sprehodili po prelepi Baščaršiji. Slovenija podpira prizadevanje BiH na poti v EU. Mesto živi in diha s turizmom. Tudi nasmejani Slovenci so naju ustavljali na ulicah.« No, nekaj dni kasneje je ministrica za taisto novičarsko celico izdahnila še, da že razmišlja o počitnicah, ki jih bo preživela nekje ob morju. »Veseli se počitka in aktivnosti, za katere zmanjka časa med siceršnjim dinamičnim urnikom – plavanje, potapljanje, tek, branje knjig, prosti čas za najbližje in prijatelje ter obiskovanje kulturnih prireditev,« so v njenem imenu zasliševalce iz Slovenskih novic potešili njeni uradniki na ministrstvu. Bo imel pa tudi Luka Mesec sodeč po tem, kar so v pisnem gradivu sporočili z njegovega ministrstva, pestro in aktivno poletje, saj bo del poletnega dopusta preživel ob slovenskih rekah in gorah, dober teden pa na enem najmanjših hrvaških otokov.

Ni bila več tako lepa kot na morju

Sonce, morje, valovi in brezskrbne poletne avanture so bile med drugim del počitniškega branja v reviji Lady, kjer so nekaj svojih rednih izpraševancev tokrat pobarali, ali so imeli kakšno poletno avanturo in kakšne spomine imajo danes nanjo, zanimalo pa jih je tudi, kot so izpostavili, ali se je morda kakšna razvila v daljšo resnejšo zvezo. Miki Vlahovič, zvezda mnogokaterih glasbenih odrov, je na primer našel avanturo še iz prejšnjega stoletja. »Na morju sem bil noro zaljubljen, spoznal sem dekle, bila sva na plaži, šotorila, noro lepo je bilo. In potem sva se čez tri mesece dobila nekje blizu Ljubljane in sploh nisem mogel verjeti, da je to ista punca. Ni bila več tako lepa kot na morju, na plaži, ko je bila še vsa zagorela. Saj to ni bila ravno slaba izkušnja, a res je bilo tako,« je o poletni lepotici, ki je jeseni povsem spremenila svojo notranjo in zunanjo podobo, razglabljal Miki. Tudi njegova pevska kolegica Saša Lendero ima precej zanimive spomine na poletne dni iz prejšnjega stoletja. »Najbolj zanimivo je bilo pri 14 ali 15 letih, ko ni bilo niti poljuba, ampak dogajalo se nam je pa veliko. V duši, v srcu. Povsem sem bila iz sebe. Spomnim se, ko sem bila ravno 14 let in sem spoznala nekega Danca, kitarista. Bil je veliko starejši, seveda se ni nič zgodilo, ampak ko sem takrat menjala kamp, me je prišel tja obiskat, potem pa sva si še eno leto dopisovala,« je o počitniških romantičnih melodramah pripovedovala Lenderova.