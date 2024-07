V središču Phoenixa je 56-letni igralec sodeloval v pogovoru, med katerim je oboževalcem odgovarjal na vprašanja. Seveda so bile njegove skrivnostne zdravstvene težave v lanskem letu neizbežna tema. Širša javnost se je z njegovimi odgovori seznanila po posnetkih, ki so prikapljali na družbena omrežja. Začelo se je s hudimi glavoboli, nadaljevalo pa z nečim, kar ga je »popeljalo skozi pekel in nazaj«.

V kratkem videoposnetku, ki ga je na tiktoku delila njegova oboževalka, je Jamie Foxx v belih kratkih hlačah in črni majici pred tamkajšnjo kavarno povedal: »Enajstega aprila lani. Hudi glavoboli. Svojega prijatelja sem prosil za advil.« Temu je takrat sledila tema, Foxx je namreč tlesknil s prsti in nadaljeval: »Dvajset dni sem bil odsoten. Ničesar se ne spomnim.« Ko se je zbudil v Atlanti, so mu povedali, da sta ga sestra in hči peljali k prvemu zdravniku. »Naslednji zdravnik je rekel: 'Nekaj se dogaja tam gor',« je dejal Foxx in pokazal proti svoji glavi. Pogled je nato uprl proti osebi, ki ga je snemala, in dejal: »A tega ne bom povedal v kamero.«

Zvezdnik filma Django brez okovov naj bi zbolel v Atlanti, medtem ko je snemal film s Cameron Diaz z naslovom Back In Action. Po hospitalizaciji se je decembra lani prvič pojavil v javnosti, in sicer na podelitvi nagrad združenja Critics Choice, kjer je prejel nagrado vanguard za svojo vlogo v komično-dramskem filmu The Burial. Med sprejemom nagrade je Foxx občinstvu povedal, da med boleznijo ni mogel hoditi in da je v boju za zdravje začel spoštovati življenje in svojo umetnost.